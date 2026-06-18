В Минске представили антидроновый пикап «Рокот»

Комплекс с пулеметом, интеллектуальным прицелом и системой обнаружения ударных беспилотников на базе пикапа для мобильных огневых групп "Рокот" представили на выставке "Национальная безопасность. Беларусь - 2026", передает корреспондент ТАСС.

Как отметили в компании "Стратегические технологии", "комплекс предназначен для перехвата беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого класса, прикрытия стратегически важных объектов от воздушных и наземных угроз, организации подвижных огневых точек в зоне боевых действий". Там добавили, что мультиплатформенный огневой комплекс может быть оперативно развернут на базе пикапов и малотоннажных грузовых автомобилей.

В "Рокот" входит интеллектуальный прицельный комплекс "Титан" и системы обнаружения БПЛА.

Представитель разработчика рассказал ТАСС, что "Рокот" успешно применялся в реальных боевых условиях при отражении атак ударных беспилотников.