Министр обороны Канады: "Конфликт на Украине должен закончиться"

Министр национальной обороны Канады Дэвид Макгинти заявил, что пришло время говорить о завершении конфликта на Украине.

"Пришло время начать разговор об окончании этой войны. Слишком много людей погибает", - сказал он журналистам в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО.

При этом министр подчеркнул, что Канада продолжит оказывать Киеву необходимую военную помощь. Макгинти также не стал комментировать удары ВСУ по России.

В мае глава канадского МИД Анита Ананд заявила, что Оттава уже потратила на военную, финансовую и гуманитарную поддержку Киева $25,5 млрд канадских долларов ($18,5 млрд), став "одним из крупнейших в мире доноров Украины". Она пообещала дальнейшую помощь Киеву.