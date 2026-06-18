Массированная атака ВСУ 18 июня: 555 беспилотников и разрушения

Сегодня ночью и утром над российскими регионами были сбиты 555 украинских беспилотников, не менее 180 из них атаковали Москву. Какие еще области оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, все сбитые беспилотники относились к самолетному типу.

555 дронов уничтожено над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Атака на Москву

В общей сложности на подлете к Москве уже сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается, написал в 8:12 мск в своем канале на платформе «Макс» мэр Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил о начале атаке в 4:36 мск, а в 5:38 мск отметил, что обломки БПЛА упали на территории центра «Садовод».

«На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», - отметил он.

Позднее мэр города уточнил, что «нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода» и «принимаются меры к ликвидации последствий».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил о том, что в Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. В Электростали обломки сбитого дрона повредили кровлю частного дома в деревне Степаново, а на улице Радио загорелся автомобиль.

Также, по данным главы региона, было зафиксировано падение обломков и в Люберцах. Здесь повреждены фитнес-центр и объект в промзоне, загорелась кровля ТЦ «Белая Дача». В Чехове разрушен дачный дом и хозяйственные постройки на территории СНТ. В Павловском Посаде, в СНТ «Дружба» деревни Фатеево, загорелись два дачных дома, а в Крюково обломки упали на территорию нескольких дачных участков.

«На всех адресах продолжают работу сотрудники МЧС, правоохранительных органов, медицинских служб и главы», - уточнил Воробьев в своем канале в «Максе».

В Росавиации сообщили, что введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский.

Ростовская область

В Ростовской области в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины было уничтожено около 60 беспилотников. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, под ударом оказались Верхнедонской, Миллеровский, Милютинский, Чертковский и Шолоховский районы области, а также города Гуково и Каменск-Шахтинск.

«В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Это сотрудники грузовой станции вокзала. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь», - пояснил он.

Также, по данным главы региона, поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Один из пожаров, возникших после падения обломков БПЛА в Красносулинском районе, был ликвидирован.

Белгородская область

В результате атаки беспилотников в Белгородской области пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил оперштаб региона.

«В поселке Ракитное FPV-дрон ударил по территории коммерческого объекта. Мужчина, получивший непроникающее ранение спины, самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ», - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Также, по данным ведомства, за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала в результате детонации дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Накануне украинские беспилотники были сбиты над пятнадцатью российскими регионами. В Брянской области в результате украинской атаки на машину скорой помощи пострадали трое медицинских работников. Также в результате атак ВСУ в Белгородской области один человек погиб и шесть получили ранения.