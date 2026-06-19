Российские военные «Геранью» уничтожили важный энергетический объект ВСУ

Российские Вооруженные силы с помощью беспилотника «Герань» уничтожили важный энергетический объект Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, удар нанесен по объекту в районе поселка Золочев Харьковской области, который использовался в интересах украинской армии.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 18 июня российские силы нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые использовались в интересах ВСУ. В результате удара поражены склад ГСМ в Борисполе-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области. В Минобороны уточнили, что удар стал ответом на террористические атаки Киева. Удары наносились высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками большой дальности.

ВСУ ударили по Севастополю

Кроме того, российские войска применили авиабомбы ФАБ-500 для ударов по пунктам дислокации ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. По данным ведомства, уничтожены до 30 украинских военных.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, сколько было сбито дронов ВСУ над регионами.