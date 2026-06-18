ВС РФ "Геранью" поразили пункт дислокации сил Нацгвардии Украины у Доброполья

Российские войска с помощью БПЛА "Герань" поразили пункт временной дислокации (ПВД) подразделения Нацгвардии Украины у Доброполья в ДНР, а также пункты управления беспилотной авиацией сил Нацгвардии в районе Новогришина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

На предоставленной видеозаписи зафиксирован момент попадания беспилотника в цель и последующее возгорание ПВД.