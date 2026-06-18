Попытка атаки вражеских БПЛА на Москву стала крупнейшей за два года

Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву стала самой крупной за два года. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе информации, обнародованной мэром Сергеем Собяниным.

По последним данным мэра, с начала суток силами ПВО было сбито около 180 БПЛА.

"Работа ПВО продолжается", - подчеркнул мэр.

До этого момента наибольшее количество - 81 БПЛА - сбили в первой половине суток 17 мая. Сутками ранее, 16 мая, силы ПВО уничтожили 38 беспилотников, еще 61 вражеский БПЛА сбили 7 мая. В ночь на 17 июня мэр также сообщил о ликвидации силами ПВО 60 беспилотников, летевших к столице.

Также, согласно данным столичного мэра, 14 марта этого года за сутки было сбито 65 беспилотников, 15 марта - еще 54, а 16 марта за девять часов с 02:00 до 11:00 - 42 беспилотника.

По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.