Ночная атака БПЛА ВСУ на Россию стала одной из самых массированных за год

Ночная атака украинских беспилотников 18 июня, когда над регионами России было сбито и перехвачено 555 БПЛА, стала одной из самых массированных с начала года. Это следует из подсчетов ТАСС.

Предыдущая крупная атака беспилотников ВСУ на Россию с начала года была отражена 17 мая. Тогда над регионами страны средствами ПВО были сбиты и перехвачены 556 БПЛА.

Предыдущая крупная атака в июне была отражена 6 числа. Тогда, по данным Минобороны РФ, было сбито и перехвачено 376 беспилотников ВСУ. До этого, 3 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 354 украинских БПЛА. Также 10 июня было сбито и перехвачено 330 беспилотников, а 10 июня - 326.