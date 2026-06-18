Стало известно о минировании ВСУ тел в Константиновке

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют тела своих погибших сослуживцев в ходе боев в Константиновке. Об этом рассказал ТАСС командир штурмового батальона полка 1194 группировки войск «Южная» с позывным Крупный.

«После себя [противник в Константиновке] минирование оставляет, самое вот пакостное, и не стесняются они, своих же минируют», - заявил он.

По мнению российского военнослужащего, такие действия украинских военных говорят о том, что командование ВСУ относится к личному составу как к «расходному материалу».

Ранее командир мотострелкового батальона с позывным Задон заявил, что ВС РФ полностью заблокировали украинские силы в Константиновке и не дадут им выйти из города. По его словам, наступление в черте города развивается настолько стремительно, что у Вооруженных сил Украины не хватает времени, чтобы организовать ответ.