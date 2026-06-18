ПВО сбили три дрона над Калужской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём мессенджере Max.
По его словам, дроны были сбиты над Кировским муниципальным округом и на окраине Калуги. Сейчас на местах работают оперативные группы, которые оценивают обстановку.
Инцидент произошёл на фоне масштабной атаки беспилотников на Москву и Подмосковье, которая произошла минувшей ночью. По данным мэра столицы Сергея Собянина, над Москвой системы ПВО уничтожили 43 вражеских аппарата.
В Московской области от падения обломков и прямых попаданий пострадали жилые дома, торговые центры и дачные постройки, одна женщина получила ранения. Несмотря на активную работу ПВО, падающие фрагменты дронов регулярно наносят ущерб гражданским объектам в центральных регионах России.