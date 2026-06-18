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Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли в плен правнука бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Антона Милаева. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили в Telegram-канале Baza.

Мужчина, который родился и построил карьеру на Украине, многое сделав для республики в советский период, попал в плен к украинским бойцам.

Сам Милаев приходится названным внуком дочери генсека ЦК КПСС Галине Брежневой — она воспитывала его как родного.

45-летний мужчина прошлой осенью ушел на СВО сапером и уже в ноябре перестал выходить на связь с родственниками и близкими.

По словам его матери Ирины Кузнецовой, через несколько месяцев пришла весть о том, что сын находится в плену на подконтрольных ВСУ территориях в Херсонской области, уточнили в публикации.

До этого также стало известно, что российские военные взяли в плен воевавшего за Украину порноактера с OnlyFans Ивана Тузова. Мужчина употребляет наркотики, из-за чего путается в показаниях.

Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, в свою очередь, рассказал, что бойцам ВСУ тайно добавляют в пищу наркотическое средство, которое повышает их боеспособность.