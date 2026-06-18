Сформированные по образцу НАТО части ВСУ разгромлены в Константиновке

Более 80% Константиновки уже под контролем российской армии. Подразделения Южной группировки войск ведут зачистку жилых районов и промзоны, где зажаты несколько сотен боевиков, в том числе из элитных частей ВСУ. И вместо организованной обороны это теперь разрозненные группы, которые пытаются вырваться из города. Но их пути отступления под контролем нашей артиллерии и беспилотников.

Гаубичный артиллеристский дивизион 103-го гвардейского полка 150-й дивизии Южной группировки войск обстреливает северо-западные окраины Константиновки - район, через который боевики пытаются вырваться из города. На командном пункте боевой работой руководит командир с позывным Резвый.

«Сейчас работаем по дому с противником. Сейчас забежало тут три человека, тройка их обнаружила, и открываем по ним огонь», - Резвый руководит действиями бойцов прямо во время съемок.

На командном пункте гаубичного артиллерийского дивизиона освобождение Константиновки идет в прямом эфире. Весь город сейчас контролируется нашими разведывательными дронами, которые работают по принципу карусели. И круглые сутки являются глазами нашей армии в небе.

Командир показывает на экране последнюю артерию боевиков, которая ведет из Константиновки в сторону Алексеево-Дружковки. Проспект Ломоносова стал для националистов дорогой смерти. Раньше они здесь перемещались на технике. Сейчас пытаются сбежать по одиночке.

«У них одна трасса идет с Дружковки, она полностью контролируется нами, у меня постоянно туда наведены пушки. Как только вот это движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем. Пытались заезжать, но огнем артиллерии FPV мы их все остановили», - добавил Резвый.

Сейчас в Константиновке зажато несколько сотен боевиков. В битве за город сгорели элитные части ВСУ. Подразделения шести бригад. В их числе и 156-я, сформированная по стандартам НАТО. От них остались только деморализованные разрозненные группы.

«Средь бела дня, и днем, и ночью пытаются. Даже днем еще проще убежать, чем ночью, потому что ночью вообще все видно ночными дронами. Вот была заправка, вот слева от нее тоже пряталась группа противника. Пять человек были обнаружены и, соответственно, уничтожены», - рассказал Резвый.

При штурме Константиновки применяется тактика «изоляция поля боя». Это когда наши зенитчики полностью зачищают небо над определенным сектором. Пресекается подлет камикадзе врага и тяжелых гексакоптеров. Уничтожаются наземные роботизированные комплексы, чтобы пехота спокойно шла вперед.

«Изолирует район, где видим, зашел противник, или же штурмовики докладывают, что видим там, мешает снайпер нам или где-то пулеметное гнездо. И мы сразу туда наводим артиллерию и открываем огонь. Вот мы сейчас наблюдаем жилые дома, жилые постройки. Это, в принципе, центр Константиновки. Видно, что разбито все. Здесь везде противник сидел. В каждом доме, в каждом этаже практически сидели», - продолжает рассказ Резвый.

Тиски вокруг Константиновки уже фактически сдавлены. В юго-западной части города заблокированы остатки противника - идет зачистка. Здесь в глухом окружении оказались части 28-й и 100-й бригад ВСУ. За прошедшие сутки под наш контроль перешло около сотни зданий - это очень высокий темп. Наша армия продолжает и более широкий охват города. Со стороны Новодмитровки и Химика на правом фланге. И со стороны Долгой Балки и Роскошного - на левом. Основные бои идут в Новоселовке. Этот микрорайон города практически уже взят под контроль. Дорога для отступления боевиков на Алексеево-Дружковку под очень плотным огневым контролем.

«Было выявление такой точки БПЛА, где уничтожались даже военнослужащие ВСУ женского пола. Было скинуто очень много листовок о сдаче противника. Так как он никак не отреагировал, идет полная зачистка, и у противника нет шансов», - объяснил заместитель командира 103-го гвардейского полка с позывным Прохладный.

В городе сейчас в подвалах находится немало мирных жителей. Это те люди, которые с нетерпением ждут освобождения. Противник это понимает и не щадит гражданских.

«Противник постоянно вел переодевания, прикрывался гражданскими, гражданским населением, людьми непосредственно, даже детьми было где по направлению отправляли детей на проверку минных полей, заминирование улиц, также стариками и женщинами», - добавил Прохладный.

На кадрах с разведывательного коптера видно что в условиях тяжелых боев осталась практически не тронутой Успенская церковь в Константиновке. Бойцы стараются оберегать храм, поскольку считают грехом его обстрелы.

С точки зрения высот Константиновка находится в низине. Но большим плюсом является то, что это большой город, где будет много укрытий для нашей армии, где можно будет накапливать силы, заводить артиллерию, ставить антенны для дронов на высотных зданиях. Крупный форпост для движения дальше. Ворота Славянско-Краматорской агломерации.