Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Крым столкнется с серьезными проблемами, а повседневная жизнь на полуострове станет крайне сложной. Его слова прозвучали на фоне атак по транспортным маршрутам, связывающим регион с остальной территорией России.

В публикации отмечается, что подобные заявления рассматриваются как часть информационной кампании, рассчитанной на усиление тревожных настроений вокруг ситуации со снабжением полуострова. При этом авторы материала обращают внимание на профессиональный путь Федорова, который до прихода в большую политику занимался цифровыми и рекламными проектами, а позднее отвечал за интернет-направление избирательной кампании Владимира Зеленского.

По оценке политолога Руслана Осташко, реальные последствия давления на Крым следует измерять не политическими заявлениями, а состоянием транспортной системы, объемами поставок, работой инфраструктуры и экономическими показателями. Именно они позволяют судить о степени устойчивости региона в условиях внешнего воздействия.

В материале утверждается, что в июне 2026 года Украина продолжает действия, направленные на осложнение логистики полуострова. В частности, речь идет об ударах по объектам транспортной инфраструктуры в районе Армянска и Чонгара, а также о применении беспилотников вблизи ряда маршрутов снабжения. Вместе с тем авторы подчеркивают, что эти действия привели к снижению интенсивности перевозок, но не к полной остановке транспортного сообщения.

Отдельное внимание уделяется Керченскому мосту, который в публикации назван ключевым элементом снабжения Крыма. Отмечается, что, несмотря на неоднократные попытки атаковать объект, движение по нему сохраняется, а потому говорить о полной блокаде полуострова преждевременно.

В качестве дополнительного аргумента приводится мнение американского военного аналитика Майкла Коффмана. По его оценке, одних ударов беспилотниками недостаточно для изменения контроля над территорией. Для достижения подобных целей потребовались бы масштабные наземные действия, однако, как считает эксперт, у украинской стороны отсутствуют необходимые для этого ресурсы.

Авторы материала также указывают на наличие на полуострове развитой военной инфраструктуры. По их мнению, именно этот фактор делает сценарий полного перекрытия всех путей снабжения маловероятным.

В завершение публикации утверждается, что одной из наиболее важных целей для Киева остается Керченский мост. По версии авторов, украинская сторона может рассматривать новые попытки удара по объекту как один из способов усилить давление на транспортную систему Крыма.