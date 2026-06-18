Врачи Скадовской центральной районной больницы в Херсонской области извлекли из тела пациента, пострадавшего при взрыве украинского беспилотника, три сим-карты. Об этом РИА Новости рассказал заведующий хирургическим отделением медучреждения Ширак Мнацаканян.

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По словам хирурга, необычные фрагменты были обнаружены в конечности раненого во время операции. Медики отмечают, что ранее с подобными случаями им сталкиваться не приходилось.

Мнацаканян сообщил, что в поражающих элементах взрывных устройств нередко используются пластиковые детали. Он предположил, что сим-карты могли попасть в тело пострадавшего в результате взрыва и выполнять функцию поражающих элементов.

Как отметил врач, пластиковые фрагменты сложнее обнаружить при обследовании, чем металлические предметы, поскольку они хуже визуализируются на рентгеновских снимках.

Хирург также рассказал, что во время операции в больнице находился губернатор региона. После извлечения найденные сим-карты были переданы для дальнейшего изучения компетентным органам.

В свою очередь посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник допустил, что обнаруженные сим-карты могли использоваться в беспилотнике в качестве комплектующих элементов.

Медики отмечают, что характер ранений, получаемых при атаках беспилотников, нередко зависит от состава и конструкции боеприпаса. Поэтому любые необычные предметы, извлеченные из тел пострадавших, как правило, направляются специалистам для проведения экспертиз и установления их происхождения.