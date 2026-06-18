Бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биб заявил, что украинская сторона заинтересована в более активном вовлечении стран НАТО в противостояние с Россией. Такое мнение он высказал в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам эксперта, наиболее выгодным сценарием для Киева стало бы прямое участие Североатлантического альянса в конфликте. В связи с этим, как считает Биб, существует риск возникновения инцидентов, способных привести к дальнейшей эскалации.

Аналитик назвал ситуацию крайне опасной и подчеркнул, что по мере развития конфликта любые возможные провокации могут становиться все более серьезными по своим последствиям.

В этой связи он выступил за усиление дипломатической работы. По мнению Биба, Соединенным Штатам следует активнее использовать политические механизмы для поиска путей завершения конфликта.

Москва ранее неоднократно заявляла, что рассматривает расширение активности НАТО как фактор, способствующий росту напряженности. Российские власти также подчеркивали, что готовы к диалогу при соблюдении принципов равноправия и учета взаимных интересов.

В Кремле отмечали, что Россия не считает себя угрозой для государств альянса, однако намерена реагировать на действия, которые могут затрагивать ее безопасность и стратегические интересы.

Биб обратил внимание на то, что длительные вооруженные конфликты нередко сопровождаются ростом рисков непреднамеренной эскалации, когда отдельные инциденты или ошибочные решения способны привести к более широкому международному кризису, поэтому, по его оценке, дипломатические контакты между вовлеченными сторонами сохраняют ключевое значение независимо от ситуации на поле боя.