Итальянское издание L'AntiDiplomatico выступило с оценкой ситуации вокруг украинского конфликта, заявив о приближении, по его мнению, важного этапа боевых действий в Донбассе. Авторы публикации считают, что, несмотря на потери, власти Украины и поддерживающие их западные страны намерены продолжать нынешний курс.

В материале утверждается, что украинское руководство осознает сложность своего положения, однако не демонстрирует готовности отказаться от дальнейшего ведения боевых действий. Издание также полагает, что западные союзники Киева сохраняют приверженность политической и финансовой поддержке Украины.

Авторы статьи заявляют, что украинский лидер продолжает убеждать партнеров в необходимости дальнейшего финансирования и военной помощи, несмотря на существующие трудности на поле боя.

На этом фоне издание связывает развитие событий с обстановкой в Донецкой Народной Республике, где, по его мнению, могут произойти значимые изменения в ходе конфликта.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кутузовка в ДНР. По данным ведомства, за сутки российские подразделения также нанесли значительный урон украинским формированиям на различных направлениях специальной военной операции.

В публикации также отмечается, что оценки дальнейшего развития конфликта остаются предметом активных дискуссий как среди западных аналитиков, так и в политических кругах, при этом различные эксперты по-разному оценивают перспективы военной и финансовой поддержки Украины со стороны ее зарубежных партнеров.