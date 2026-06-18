Украинские власти в Киеве прекрасно осознают, что в ближайшее время потерпят поражение, однако они вместе с западными партнерами намерены продолжать вести боевые действия. С таким мнением выступил обозреватель итальянского L'AntiDiplomatico Элисео Бертолази.

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Делают они это, несмотря на потери в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и «приближение решающего сражения», которое позволит Армии России добраться до запланированных границ Донецкой Народной Республики (ДНР), что завершит освобождение Донбасса, подчеркивает автор.

Кроме того, журналист обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз собирается запросить у стран Запада дополнительную военную помощь. Ее размер может составить 20 миллиардов евро. В этой связи Бертолази вспомнил скандальное коррупционное дело, которое развернулось вокруг ближайшего соратника главы украинского государства, его друга Тимура Миндича.

«Как мы можем быть уверены, что эти деньги не были присвоены президентом Зеленским и его окружением? Сомнения вполне обоснованы; достаточно взглянуть на расследования коррупции с участием бывшего продюсера Тимура Миндича и бывшего помощника президента Андрея Ермака», — добавляет обозреватель.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в Киеве высказываются о мире в неприемлемых для переговоров формах. По его словам, продолжение обсуждений по украинскому вопросу с участием американцев из Вашингтона возможно, но в данный момент времени Москва не видит со стороны Киева «никаких особых пожеланий вести диалог именно таким образом».

16 июня Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом и лидерами других стран «Большой семерки. В рамках встречи они обсудили с главой Белого дома вопрос предоставления Украине лицензий на производство антибаллистических систем, на которые рассчитывает Киев.