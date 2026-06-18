Шойгу: в Сербии есть все признаки подготовки "цветной революции"

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу указал на признаки подготовки Западом "цветной революции" в Сербии по примеру евромайдана.

"Основной задачей инициаторов "цветной революции" на первом этапе является провоцирование массового общественного недовольства действиями властей, в ход идут современные пиар-технологии, стимулирующие рост антиправительственных настроений и в целом кризис институционального доверия", - отметил Шойгу в колонке для "Известий".

На его взгляд, "примером может послужить нарастание антиправительственных выступлений в Сербии в 2025-2026 годах - родине одной из первых современных "цветных революций". "Хотя они пока не привели к смене власти в Белграде, но содержат все признаки подготовки "цветной революции", в том числе близкие к сценарию украинского евромайдана 2014 года", - считает секретарь СБ РФ.