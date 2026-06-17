$72.7584.34

Раскрыта тактика ВСУ по сжиганию домов мирных жителей

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожают дома мирных жителей с помощью дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыта тактика ВСУ по сжиганию домов мирных жителей
© РИА Новости

Житель села Покровки Очаковского района Николаевской области раскрыл, что украинские дроноводы проводят парную атаку, отправляя по два беспилотника на одно строение. Первый пробивает крышу, а второй сбрасывает зажигательную бомбу. Мужчина добавил, что сам еле спасся от подобного удара.

Ранее 17 июня ВСУ атаковали автобус с детьми. Футбольная команда в сопровождении взрослых ехала из белорусского Гомеля на отдых в Геленджик, когда по транспортному средству ударил беспилотник самолетного типа. Пострадали восемь человек, шесть из которых — дети. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.