Российский «Сармат» одним запуском пробил в бюджете США миллиардную дыру

Если вы никогда не видели чудес мгновенного увеличения финансирования, то мой вам совет, обратите внимание на столь дорогой сердцу Дональда Трампа проект национальной системы противоракетной обороны США «Golden Dome» («Золотой купол»).

© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Проведенное 12 мая успешное испытание российской тяжелой многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования РС-28 «Сармат» буквально в мгновение ока сделало будущую систему ПРО, в задачу которой вменялась эффективная защита материковой части «вновь ставшей великой Америки» от баллистических, крылатых и даже гиперзвуковых ракет, дороже раз в шесть. Или даже в семь.

Такой вот удар по бюджету США одной-единственной МБР, которую впору сравнить для Америки с «белым слоном» (а, может и с несколькими) короля Таиланда. Которого убить нельзя, а содержать разорительно – но надо.

Вернемся в прошлое всего лишь на год. Там нас ожидает сияющий и невозможно довольный собой 47-й президент Соединенных Штатов, анонсирующий старт проекта «Золотой купол» – новой перспективной системы противоракетной обороны.

С максимально возможной в данном случае торжественностью Дональд Трамп заявил о том, что созданное им в будущем детище надежно защитит территорию Америки от любого «сюрприза», прилетевшего хоть из атмосферы, хоть из ближнего космоса. Включая гиперзвуковые маневрирующие блоки ракет российского и китайского производства.

Для любого мало-мальски сведущего в организации ПРО человека подвох читался с первого слова этого заявления. Ведь по словам падкого на все золотое нового-старого хозяина Белого дома, обойдется эта чудо-система в скромные $175 млрд.

Рядовой американский налогоплательщик еще не забыл $600 млрд, потраченные на предыдущую национальную систему противоракетной обороны, обладающую сегодня практически нулевым потенциалом. А тут такой дисконт! Берем, заверните!

Естественно, люди более сведущие в финансовой «кухне» американского Военно-промышленного комплекса, понимали, что в соответствии с установившимися «правилами игры», единственной целью администрации Трампа и Пентагона является как можно более быстрый запуск проекта, чтобы в дальнейшем можно было оценить, так сказать, масштабы катастрофы.

В то же время в высоких кабинетах военно-промышленных корпораций накрывали столы и открывали шампанское. Там не сомневались, что новая игрушка Дональда Трампа – просто редчайшее «золотое дно». Которое можно осваивать не то чтобы годами, а десятилетиями.

И, конечно же, они отдавали себе отчет в том, что так громко заявленных Трампом ста семидесяти пяти миллиардов вечнозеленых американских президентов хватит максимум на организацию первичных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание нейрослопов (низкокачественный цифровой контент, созданный ИИ, зачастую игнорирующий смысл и точность формулировок) первоначальных презентаций и производство мерча (сувенирной продукции).

А потом поползли слухи о тайном, но постоянном и регулярном росте озвученной хозяином Белого дома цифры. И в качестве причин этого перманентного роста в Пентагоне называли сообщения об успешных испытаниях крылатых, баллистических и, естественно, гиперзвуковых ракет, проводимых Россией, Китаем, Ираном или Северной Кореей.

В качестве характерных примеров таких причин можно позиционировать проведенные Россией тестирования межконтинентальной крылатой ракеты глобальной дальности с бортовой ядерной ЭУ «Буревестник» и «Циркона» воздушного базирования – гиперзвуковой крылатой ракеты Х-99 для модернизированного Ту-160М «Белый лебедь».

Но тот самый взрывной рост в фантастические шесть-семь раз самым удивительным образом «совпал» с оглашением разработчиком (АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева») информации о втором успешном испытании РС-28 «Сармат», по сути своей, являющейся даже не ракетой, а орбитальным бомбардировщиком.

Ее шестнадцать высокоточных гиперзвуковых блоков «Авангард», на фантастической скорости в 20-27М (24 739,2 – 33 397,9 км/ч) вспарывающие любую противоракетную оборону, даже в конвенциальном исполнении приводят к колоссальным разрушениям.

Американские военные эксперты вполне ожидаемо тут же в пух и прах раскритиковали российский «Сармат» (типа, традиционные мультики Путина и ничего более), одновременно признав ее «явной и прямой экзистенциальной угрозой безопасности США». После чего, не замедлили финансово оценить боевой потенциал новой российской баллистической ракеты.

Но самым большим сюрпризом для стремящейся «вновь стать великой Америки» стала выполненная специалистами Пентагона полная калькуляция расходов, необходимых для принятия «первичных мер по развертыванию национальной системы противоракетной обороны «Золотой купол». Новая цена которой составляет теперь сумасшедшие $1,2 трлн. Однако, даже она не позиционируется в качестве окончательной, поскольку за реализацию программы «Golden Dome» отвечают такие опытные «пильщики» бюджета, каковыми являются корпорации «Northrop Grumman», «Lockheed Martin», «Raytheon» и «Palantir».

Одних только космических перехватчиков SBI (Space-Based Interceptors) необходимо семь тысяч восемьсот единиц. Правда, в настоящее время их нет даже на бумаге, но когда американских генералов от Военно-промышленного комплекса волновали такие пустяки.