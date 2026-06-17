Трамп пообещал оставить Ирану баллистические ракеты

Большинство стран Ближнего Востока имеет на вооружении баллистические ракеты. Будет несправедливо, если Иран их полностью лишится, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет The Hill.

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По данным портала, американский лидер сделал ряд заявлений по ядерной и ракетной программам Ирана на пресс-конференции «Большой семерки» (G7) во Франции.

Трамп отметил, что советники и партнеры советовали ему надавить на Тегеран и потребовать, чтобы республика полностью отказалась от баллистических ракет, сняла их с вооружения.

Глава США пояснил, что ответил отказом на эти призывы, обосновал свое решение тем, что ракеты есть у Саудовской Аравии и других стран, соответственно, будет неправильно лишить Иран вообще всех ракет.

«Я имею в виду, что у них должны быть какие-то, потому что у других тоже есть. Они должны иметь какие-то», — подчеркнул президент.

По его мнению, баллистические ракеты наносят некоторый удар при попадании по цели, но не являются глобальной проблемой, так как, в отличие от ядерных, не в состоянии уничтожить планету.

Решение оставить Ирану ракеты, не принуждать КСИР к их уничтожению, заметил Трамп, обусловлено еще и тем, что оставлять практически нечего — американские военные уничтожили около 85% иранской баллистики.

Ранее сообщалось, что 3 мая глава США пообещал полностью уничтожить ракетный потенциал Исламской Республики.