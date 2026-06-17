Владельцы британской яхты прокомментировали инцидент с фрегатом РФ

Инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович» не должен стать поводом для эскалации и, тем более, для третьей мировой войны, заявили в беседе с журналистами The Guardian владельцы яхты Bright Future Джейн и Алан Келви.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что экипаж фрегата 16 июня обнаружил в проливе Ла-Манш яхту Bright Future под флагом Британии.

В ведомстве разъяснили, что британское судно следовало опасным курсом на сближение с кораблем. После сокращения дистанции до 150 м было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта изменила курс и удалилась от фрегата.

Что известно об инциденте между российским фрегатом и британской яхтой

Журналисты попросили судовладельцев, пожилую британскую пару из Бакингемшира, прокомментировать инцидент в проливе.

По словам Джейн Келви, российский корабль произвел четыре или пять предупредительных выстрелов, которые звучали как «щелчок кнута». Она добавила, что этот звук был знаком ей по фильмам о войне.

Женщина отметила, что если бы российские военные подали сигналы только при помощи гудков, то она даже не стала бы сообщать об инциденте.

«Мы не желаем, чтобы инцидент раздули до космических масштабов, чтобы из-за пяти выстрелов началась Третья мировая война», — подчеркнула 69-летняя британка.

По ее словам, они с мужем не собирались мешать фрегату, не планировали идти на столкновение с ним.

Келви уточнила, что после того, как их яхта удалилась на безопасное расстояние, она связалась с береговой охраной Великобритании и проинформировала военных о ЧП.