США выведут войска из прилегающих к Ирану районов

Соединённые Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума.

Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на текст меморандума.

После подписания меморандума США также начнут снимать морскую блокаду и полностью завершат этот процесс за 30 дней. Иран, в свою очередь, восстановит судоходство до довоенного уровня.

Девятый пункт меморандума прямо запрещает Вашингтону направлять дополнительные силы в регион с момента подписания документа.

Окончательное соглашение, предполагающее урегулирование антииранских санкций и ядерной программы, должно быть достигнуто в течение 60 дней с возможностью продления.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США собираются подписать меморандум о взаимопонимании с Ираном в течение 48 часов.