Появились подробности об украинском летчике, погибшем в катастрофе Су-24М

Майор Богдан Загорулько, пилот потерпевшего катастрофу в Хмельницкой области фронтового бомбардировщика Су-24М, являлся также летчиком-испытателем украинского авиационного госпредприятия «Антонов». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Во вторник, 16 июня, украинские массмедиа рассказали, что в Хмельницкой области во время выполнения поставленных задач потерпел крушение военный самолет.

Позже журналисты уточнили, что оба летчики погибли, назвали их имена — Богдан Загорулько и Богдан Бабенко. Вместе с тем, подробности о пилотах они не привели.

В среду стало известно, что Загорулько был одним из самых известных украинских летчиков-испытателей, вплоть до мобилизации в ВСУ работал на госпредприятии «Антонов».

Известность майору принесли, в частности, демонстрационные полеты на модернизированном Ан-32RE, успешное выполнение сложнейших фигур высшего пилотажа на непредназначенном для этого транспортном самолете.