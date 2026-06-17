Министр обороны Украины рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут превратить полуостров Крым «в остров» с помощью атак беспилотников. Об этом заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

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— По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, скорее всего, Крым превратится в остров, — сказал он.

Также глава ведомства, используя нецензурную лексику, пообещал, что Крым ждут тяжелые времена, передает Газета.Ru.

17 июня в Министерстве обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за ночь сбили 157 дронов ВСУ над российскими регионами, в числе которых Республика Крым.

Ранее стало известно, что в Крыму планируют переименовать улицы, общественные пространства и учреждения, носящие имена людей, оставивших «негативный след» в истории.

МИД России ранее сообщил, что Постоянной палатой третейского суда в Гааге оглашено окончательное решение по длившемуся десять лет арбитражному разбирательству между Москвой и Киевом о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма, которое РФ выиграла.