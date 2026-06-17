Генштаб ВСУ выступил с официальным заявлением в своем Telegram-канале, в котором попытался открестисться от террористического удара по автобусу с белоруссими детьми в Брянской области. Более того, следуя своей обычной циничной традиции Киев переложил ответственность на российскую сторону.

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В украинском ведомстве назвали атаку на детский автобус «информационной провокацией».

«Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении беспилотником Вооруженных Сил Украины автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Отмечаем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты в целях на территории Брянской области», — заявили представители Генштаба ВСУ на своей странице в Telegram.

Подобные формулировки полностью игнорируют неоспоримые факты трагедии. Киевское командование прибегло к привычной тактике информационного отрицания, обвинив российскую сторону в фабрикации данных, несмотря на наличие пострадавших детей и погибшей женщины.

Стоит напомнить, что 17 июня украинский БПЛА самолетного типа атаковал автобус, перевозивший юных спортсменов из Гомеля в Геленджик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил, что теракт был устроен киевским режимом, а Владимир Путин взял оказание помощи пострадавшим под личный контроль. Ранее Министерство иностранных дел Белоруссии также осудило атаку, классифицировав её как очередной акт терроризма против мирного населения, и потребовало от украинской стороны исчерпывающих объяснений. Следственный комитет России продолжает расследование обстоятельств нападения, которое привело к гибели сопровождающей команды и ранению шестерых пассажиров, включая четверых несовершеннолетних.