ВС РФ могут скоро занять еще один важный город

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что группировке ВСУ в Красном Лимане уже «вынесен приговор», и город в ближайшее время может перейти под контроль российских сил. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее в соцсетях появились кадры с российскими флагами на севере и юге Красного Лимана. «Аргументы и факты» отмечают, что штурмовики 25-й армии сейчас ведут последовательную зачистку в северной части города, ликвидируя группы ВСУ.

По данным издания, всего за одни сутки российские военные заняли около четырех десятков зданий. Одновременно с этим квартал за кварталом под контроль ВС РФ переходит южная часть города, что позволяет полностью блокировать оставшиеся в нем силы ВСУ.

По данным военкора Тимофея Ермакова, под контроль российских подразделений перешли кварталы частного сектора на юго-востоке. ВС РФ уже вышли к району станции Лиман, продвигаются к станции Зеленый Клин, а также активно действуют на западе города. Логистика ВСУ с северной стороны полностью нарушена, а кратчайший путь снабжения со стороны Славянска находится под российским огневым контролем.

В статье отмечается, что подразделения ВСУ в городе очень давно не обновлялись и крайне плохо снабжаются. В районе высотной застройки на юге они оказались в оперативном окружении.

В Минобороны России ранее сообщили, что прямым попаданием ФАБ-3000 была уничтожена «последняя артерия» снабжения ВСУ в Красном Лимане - переправа через Северский Донец в районе Маяков.