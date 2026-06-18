ТАСС: зарегистрированный во Франции самолет летает у границы Румынии и Украины

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Легкий разведывательный самолет, зарегистрированный во Франции, летает вдоль румынско-украинской границы на всем ее протяжении. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

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"Самолет типа Vulcanair P.68 Observer 2, зарегистрированный во Франции, курсирует вдоль границы Румынии и Украины на высоте около 1,5 км, причем траектория его полета охватывает всю протяженность границы", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что самолеты этого типа используются для легких транспортных и учебных целей, а в конкретном варианте моноплана с двумя турбовинтовыми двигателями - также и для ведения разведки. "Борт вылетел из аэропорта в городе Клуж-Напока, что на северо-западе Румынии, после чего отправился к границе с Украиной, вдоль которой в настоящее время продолжает курсировать", - заметил источник.

Он подчеркнул, что такого рода полет самолетов этого типа фиксируется в приграничном районе впервые. Однако ранее в районе участка румынско-украинской границы, прилегающего к Черному морю, диспетчеры зарегистрировали полет самолета разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II. Тогда борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце, сделал круг над нейтральными водами Черного моря в подконтрольном диспетчерам Бухареста районе, после чего начал движение в сторону, где сделал круг.