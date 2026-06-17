В среду, 17 июня, в Минобороны России сообщили о переходе под контроль войск РФ еще одного донецкого села. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Взятие Кутузовки

Село Кутузовка в ДНР перешло под контроль российских сил, рассказали в Минобороны РФ. Военные подчеркнули, что успешную операцию провели подразделения группировки войск «Центр».

Село расположено в Добропольском районе.

Уничтожение базы дронов ВСУ

Операторы российских FPV-перехватчиков ликвидировали ударные и разведывательные дроны ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны.

Радиолокационные станции обнаружили воздушные цели, после чего дежурные экипажи вылетели на перехват. В результате контролируемого сближения были выведены из строя несколько аппаратов, включая модели «Блискавка», «Лелека-100» и «Шарк».

Воздушное прикрытие под Красным Лиманом

Мобильные огневые группы ВС РФ организовали защиту подразделений от налетов ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России. Военные подчеркнули, что расчеты ПВО ведут круглосуточное наблюдение, чтобы вовремя выявлять низколетящие объекты и беспилотники самолетного типа.

При фиксации целей подразделения открывают огонь из 23-миллиметровых зенитных установок ЗУ-23. Для работы по объектам на малых высотах также эффективно применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Ликвидация пунктов управления в Константиновке

Специалисты беспилотных систем ВС РФ обнаружили три пункта управления дронами ВСУ в частном секторе Константиновки. Объекты были размещены в нежилых строениях, рассказали в Минобороны.

После уточнения координат позиции были выведены из строя точечными ударами FPV-дронов. Операцию удалось провести в момент подготовки оборудования к запуску.

Удары по позициям и технике ВСУ

Артиллеристы ВС РФ нанесли серию точных ударов по позициям и местам дислокации личного состава ВСУ, сообщили в Минобороны. Работа велась при постоянной поддержке воздушной разведки.

С помощью беспилотников были определены точные координаты мест запуска дронов и укрытий ВСУ. Полученные данные позволили артиллерии нейтрализовать технические узлы и лишить украинские подразделения возможности координировать вылеты.

Операция в Харьковской области

Расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 группировки войск «Север» ликвидировали защищенные укрытия, артиллерийские орудия и пункты управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области. Воздушная разведка зафиксировала движение на оборонительном рубеже, после чего координаты были переданы артиллерии, отметили в Минобороны РФ.

Благодаря техническим характеристикам российских орудий, цели были поражены на расстоянии около 18 километров. Военные подчеркнули, что для обеспечения качественной связи на позициях используются современные системы передачи данных, включая оптоволоконные соединения.

Срыв атак беспилотников в ДНР

Мобильные огневые группы ВС РФ пресекли попытки ударных дронов ВСУ устроить атаки в ДНР, заявили в Минобороны. Радиолокационные станции вовремя заметили объекты, которые двигались в направлении автомобильных трасс и гражданской инфраструктуры, подчеркнули военные.

Экипажи на автомобилях оперативно вышли на точки перехвата. Огонь из крупнокалиберных пулеметов «Утес» позволил остановить беспилотники на расстоянии до трех километров, после чего подразделения сразу сменили позиции.