Военный эксперт Ян Гагин заявил, что взятие поселка Новый Донбасс в ДНР открыло российским войскам прямой путь на Доброполье. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Накануне, 16 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские войска вытеснили ВСУ из поселка Новый Донбасс в ДНР. Гагин отметил, что перед штурмом артиллерия и операторы БПЛА ликвидировали вскрытые огневые точки и скопления живой силы ВСУ.

Ганин добавил, что боевые действия в этом районе продолжаются. Военный эксперт указал, что, несмотря на небольшую площадь, Новый Донбасс представляет собой важнейший укрепленный район.

«По большому счету, это серьезная крепость. Противник за нее держался и чувствовал себя там достаточно комфортно», - подчеркнул Гагин.

Чтобы преодолеть рубеж, российские подразделения провели предварительное разминирование, отметил эксперт. Он пояснил, что сначала военные проделали проходы на минных полях, затем на участок зашли малые группы для подготовки плацдарма, и только после этого в бой вступили основные силы.

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В результате успешного штурма ключевой оборонительный узел ВСУ был ликвидирован.