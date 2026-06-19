В Харьковской области подразделения Вооруженных сил Украины охвачены паникой. Эту информацию предоставил командир взвода ударных дронов 6-й общевойсковой армии российской группировки «Север» с позывным Брест в интервью ТАСС.

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Он отметил, что за последние семь дней бойцы группировки «Север» уничтожили более десяти украинских терминалов Starlink в этом регионе. Из-за потерь в системе связи украинские военные теряют контакт с командованием и начинают действовать хаотично, что только усугубляет панику.