На Украине объявили эвакуацию десятках населенных пунктов

В 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

«Еще из 23 населенных пунктов Синельниковщины начали принудительную эвакуацию семей с детьми», — рассказал он.

По словам чиновника, всего указанную территорию могут покинуть 3,8 тысячи детей. Кроме того, в 7 общинах района проводится эвакуация взрослых. Ганжа отметил, что район покинули уже 49,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что эвакуировать семьи с детьми начали из Краматорска, находящегося в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщили в Минобороны России, такое решение украинские власти приняли из-за продвижения российских вооруженных сил в районе Константиновки.