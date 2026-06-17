Названо условие для удара России по Европе

Россия ударит по Европе в том случае, если с территории европейских государств будут «спокойно лететь» украинские беспилотники. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» заявил военный эксперт Евгений Михайлов.

Как отметил эксперт, никакие «точечные» или «опосредованные» удары в таком случае не сработают, поскольку прямой удар по Европе — это война с НАТО. По его мнению, бить придется по всей Европе, за исключением, вероятно, Венгрии и Словакии.

При этом Михайлов признал, Россия получает прибыль от продажи ресурсов в Европу.

«У нас всеобщая глобализация. Мы не подводим партнеров, хотя эти партнеры участвуют в войне против нас», — сказал он.

Комментируя аналогию с Ираном, который отвечал на атаки ударами по союзникам США на Ближнем Востоке, эксперт провел различие. Михайлов отметил, что у Ирана были идеология и духовный лидер, вокруг которого сплотился народ. Для России же, по его мнению, такая модель пока не работает.

«У нас так получится, когда вопрос будет стоять действительно на выживание. Вот тогда мы будем бить всех. И как сказал президент Владимир Путин: если будет стоять вопрос выживания, то зачем мир без России? Ударим везде и всем», — заключил эксперт.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев призвал отложить удары по заводам Европе.