Стало известно, откуда ВСУ могли нанести удар по автобусу с детьми в Брянской области

Украинский беспилотник мог специально выслеживать автобус с детской футбольной командой из Белоруссии и ударить по нему в Брянской области. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сегодня утром на трассе А240 в Брянской области украинский беспилотник самолетного типа атаковал двухэтажный пассажирский автобус, в котором находились 44 пассажира, включая 28 детей. В автобусе на отдых в Геленджик ехали игроки гомельской детской футбольной команды. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая детей.

По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, госпитализированы семь человек, в том числе пятеро детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По мнению капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, Вооруженные силы Украины могли знать, что в автобусе находится белорусская детская футбольная команда.

«Дети ехали по трассе Гомель-Брянск. На этом же направлении ВСУ нередко совершают удары, в том числе беспилотниками. Пытаются запугать граждан и дезориентировать, а в этом случае еще и попытались сознательно спровоцировать Белоруссию, потому что у Владимира Зеленского лютая злоба на [белорусского лидера Александра] Лукашенко», - пояснил он.

Военный эксперт не исключил, что украинский беспилотник следил за автобусом с детьми с момента пересечения им русско-белорусской границы, а затем атаковал.

Отметим, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «очередным терактом киевского режима» против мирных граждан и детей.