На Украине анонсировали использование БПЛА канадского производства

Украина вскоре будет использовать беспилотники канадского производства для ударов по России.

Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail.

«Беспилотники канадского производства вскоре помогут Украине наносить удары по российским логистическим линиям», — передает газета слова украинского представителя Минобороны.

Отмечается, что удары планируются и по маршрутам снабжения Крымского полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу. О пострадавших или каких-либо разрушениях Развожаев не сообщил.