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На Украине анонсировали использование БПЛА канадского производства

Lenta.ru

Украина вскоре будет использовать беспилотники канадского производства для ударов по России.

На Украине анонсировали использование БПЛА канадского производства
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Об этом пишет канадская газета The Globe and Mail.

«Беспилотники канадского производства вскоре помогут Украине наносить удары по российским логистическим линиям», — передает газета слова украинского представителя Минобороны.

Отмечается, что удары планируются и по маршрутам снабжения Крымского полуострова.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по городу. О пострадавших или каких-либо разрушениях Развожаев не сообщил.