В России в полевых условиях испытали автономную систему связи. Об этом ТАСС в ходе выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026» сообщила представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Задачей проекта являлось тестирование автономной системы связи, организованной с помощью беспилотника Supercam Х4Е», — сказала собеседник.

По ее словам, связь на расстоянии 40 километров между мобильными бригадами обеспечивалась благодаря ретранслятору, устанавливаемому на беспилотник. При этом данные можно передавать как по защищенному, так и по открытому каналу. Система питания поддерживает обеспечение связи около восьми часов.

Згировская отметила, что разработка ГК позволит обеспечить связью удаленные объекты нефтегазовой отрасли.

Ранее госкорпорация «Ростех» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске представила способный уклоняться от атак перехватчиков беспилотный летательный аппарат Supercam S180.

Также в июне в ГК «Беспилотные системы» сообщили, что российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника.