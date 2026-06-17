Раскрыто возможное значение предупредительного выстрела фрегата РФ в Ла-Манше

Бывший депутат Госдумы, адмирал Владимир Комоедов предположил, что российскому фрегату пришлось сделать предупредительный выстрел, поскольку экипаж британского судна спал. Об этом Комоедов рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее российский фрегат «Адмирал Григорович» произвел предупредительный выстрел для парусной яхты, шедшей под флагом Великобритании по проливу Ла-Манш. В Минобороны России заявили, что экипаж яхты шел на опасное сближение с фрегатом (до 150 метров), не выходил на связь и не реагировал на сигнальные ракеты и звуковые сигналы. После предупредительного выстрела яхта изменила курс и уплыла.

Адмирал Комоедов рассказал, что с ним произошел похожий случай - на Балтике в районе Литвы. Тогда наперерез кораблю шел рыбак, который не реагировал на вызовы по международному каналу связи. Комоедову пришлось стрелять в воздух из автомата, чтобы разбудить заснувшего рыбака.

«Смотрим, руль привязан, и никого нет. Мы пытались связаться <…>. И никак. Я вынужден был взять автомат, выстрелить поверх. Конечно, не в судно. И разбудили, вышла помятая личность. Пришлось отогнать. Это в районе Литвы было», - рассказал Комоедов.

Адмирал уверен, что российские моряки поступили правильно, ведь военный корабль обладает иммунитетом, а Британия обязана уважать свободу судоходства.