Вооруженные силы (ВС) России уничтожили редкий украинский бронетранспортер «Буцефал».

Об этом сообщает Telegram-канал «Бригада Север-V».

«Удачная охота на редкого зверя Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ударами артиллерии и FPV-дронами Бригады Север-V уничтожен редкий в последнее время экземпляр вражеской бронетехники — бронетранспортер (БТР) "Буцефал"», — сказано в публикации.

На видео можно заметить, как беспилотный летательный аппарат поражает цель. После удара появляется столб дыма от пожара.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты поставляют ВСУ оружие с истекшим сроком годности. Это связано с тем, что всю хорошую военную технику Вашингтон потратил на конфликт с Ираном. Европейские страны, в свою очередь, не хотят передавать Киеву новейшее оружие.