Мощные удары ВС РФ по Украине: раскрыты вероятные цели

ВС РФ нанесли удары по целям на Украине — наиболее массированные прилеты фиксировались в Харькове и Купянском районе. Как сообщает aif.ru, военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл возможные цели.

Он напомнил, что Харьков является промышленным центром, в котором все еще функционирует ряд научно-производственных предприятий, работающих на украинский военно-промышленный комплекс. В частности, они связаны с ракетами и ядерным оружием.

«Я допускаю, что ядерный реактор там не заглушен и до сих пор продолжаются исследования», — отметил Матвийчук.

Он добавил, что в Харькове функционирует авиационный завод из системы «Антонова», где разрабатывают и выпускают беспилотники — «Лелеку», «Лютый» и другие аналогичные БПЛА. Также продолжается работа Харьковского тракторного завода, где ремонтируют и выпускают бронетехнику, в том числе бронеавтомобили «Козак».

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Матвийчук заключил, что Харьков является огромным критическим инфраструктурным объектом, поражение которого ведет к ослаблению Украины в целом.