Российские «Молнии» доминируют в небе на добропольском направлении

Российские беспилотники «Молния» не только ведут разведку и наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины на добропольском направлении, но и доставляют гуманитарные грузы мирным жителям, оставшимся в своих домах. Об этом рассказал в своей статье для «Комсомольской правды» военкор Александр Коц.

По его словам, с помощью «Молний» были доставлены консервы и крупы мирным жителям, которые «оказались зажаты между двумя противоборствующими сторонами», отказавшись эвакуироваться на Украину. При этом для того, чтобы люди подошли к беспилотникам с едой, их заранее оповестили с помощью прикрученного к дронам громкоговорителя.

«Такими же самолетами мы при необходимости забрасываем грузы на передний край. Ну, или осколочно-фугасный боеприпас прямо в «форточку» адресату», — рассказал начальник разведывательно-ударного расчета БПЛА «Молния-2» Максим.

По данным военкора, впервые «Молнии» появились на фронте в Курской области. Они были созданы профессиональными авиамоделистами и оказались настолько эффективны, что на Украине их скопировали, вплоть до названия. И сейчас уже есть несколько модификаций «птичек».

Начальник разведывательно-ударного расчета БПЛА отметил, что есть «Молния-ПВО», способная развивать скорость до 260 км/ч и используемая при перехвате украинских беспилотников, а также «Молния-2», на которую ставятся либо зажигательные снаряды, либо осколочно-фугасные, либо кумулятивные.

«Это разведывательная «Молния-Р2» с камерой на 360 градусов и мощным 120-кратным зумом. Чтобы винты при посадке не повредились, они сделаны на поверхности крыльев. Недорогая, но рабочая лошадка, которая и цель найдет, и проконтролирует ее уничтожение», — отметил Максим.

«Молнии» активно используются на добропольском направлении, где на этой неделе был освобожден населенный пункт Новый Донбасс, за которым открывается дорога к крупному транспортно-логистическому узлу ВСУ — городу Доброполье, заметил военкор.

Ранее на правом берегу Днепра расчет ударного беспилотника самолетного типа «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Обнаружить скрытый объект помог оператор разведывательного дрона, зафиксировавший регулярные вылеты украинских беспилотников из заброшенного здания.