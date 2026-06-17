Военный эксперт и историк Юрий Кнутов в интервью для NEWS.ru высказал мнение, что недавние провокационные действия вооружённых сил Украины (ВСУ) послужили поводом для Европейского союза вновь поднять вопрос о поставках дальнобойного оружия Киеву.

По словам аналитика, Владимир Зеленский систематически использует подобные тактики перед важными международными мероприятиями.

Кнутов отметил, что после событий в Старобельске российские войска активизировали свои удары по Украине. Он считает, что Зеленский воспользовался этой ситуацией, совершив атаку на Киево-Печерскую лавру, чтобы создать видимость угрозы и манипулировать общественным мнением.

Эксперт также обратил внимание на то, что если бы ракета весом 450 килограммов действительно попала в монастырь, разрушения были бы значительно более серьёзными, чем просто повреждение кровли. Это, по его мнению, подтверждает, что инцидент был использован Зеленским для пиара и получения политических преимуществ.