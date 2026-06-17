Россия начала поставлять Белоруссии модернизированные дроны-разведчики Supercam S350.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Беспилотные системы».

«Со стороны силовых структур Белоруссии интерес к продукции марки Supercam очень заметный — помимо многолетнего доверия к нашему флагману Supercam S350 большой интерес вызвала его модернизированная версия. И поставки Минску «Суперкамов» нового поколения уже начались», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что беспилотники поставляются с мобильными пунктами управления на базе пикапов.

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