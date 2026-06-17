Подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» с начала месяца уничтожили в Харьковской области более 50 антенн и средств связи Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

По его словам, цели обнаруживала воздушная разведка, в том числе по тепловой сигнатуре во время ночных полетов, после чего проводилась доразведка. При этом офицер отметил, что оборудование было плохо замаскировано.

«Удается не только обнаружить антенны ВСУ, но и определить расположение командного пункта, блиндажа с личным составом, а также пункта управления БПЛА», - пояснил он.

Карта рассказал, что после разведки данные передавались на командный пункт, а затем ударные FPV-дроны наносили точечные удары с использованием осколочно-фугасных боеприпасов, что не позволяло восстановить оборудование.

Ранее на правом берегу Днепра расчет ударного беспилотника самолетного типа «Молния-2» уничтожил пункт управления дронами ВСУ. Обнаружить скрытый объект помог оператор разведывательного дрона, зафиксировавший регулярные вылеты украинских беспилотников из заброшенного здания.