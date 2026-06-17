Раскрыта истинная мощь новейшей российской ракеты «Бандероль»

Новейшая российская ракета «Бандероль» способна наносить удары по большинству целей, расположенных на поверхности или на небольшой глубине. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее на Украине заявили о применении российскими военными новейших малогабаритных ракет «Бандероль». По данным украинской стороны, не менее трех ракет ударили ночью по объектам в черте Киева.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, «Бандероль» является универсальным инструментом, так как боевая часть напрямую зависит от тактической задачи и может быть осколочно-фугасной или термобарической.

««Бандероль» способна поражать пункты временной дислокации противника, опорные пункты, боевую технику, зенитно-ракетные комплексы, цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места их хранения и запуска. Номенклатура целей здесь достаточно большая», — пояснил эксперт.

При этом, по его информации, особенностью «Бандероли» является то, что мощности ее заряда недостаточно для уничтожения командных пунктов и объектов, расположенных на большой глубине. Но все, что находится на поверхности и на небольшой глубине, «данной ракете под силу».