Пока российские войска продолжают давить ВСУ в ДНР, ресурсы противника заявляют о «кровавом размене» Днепропетровщины. Как сообщает «Царьград», тем временем ВСУ уличили в подготовке нового мощного удара, направленного на Крым — оборона уже готова.

Наиболее жесткий участок

Добропольское направление является эпицентром боевых действий. На относительно небольшой территории сконцентрированы многочисленные бригады, полки и воинские соединения. Инженерная подготовка обороны ВСУ выполнена на серьезном уровне, а части продолжают непрерывное дооборудование.

Как отмечает военнопленный полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк, эти факторы не только подчеркивают стратегическую важность направления, но и объясняют медленный темп изменения его конфигурации.

«Продвижение русской армии здесь измеряется считаными километрами в неделю. Но надо отметить, что любые наступательные действия со стороны ВСУ на этом направлении представляются практически нереализуемыми», — заявил он.

Ближайшие цели наступления ВС РФ на этом направлении — установления контроля над районами Белицкого и Родинского, куда продолжают временно заходить малые группы противника. ВСУ сохраняют ограниченное присутствие на окраинах одного из городов, не позволяя операторам российских БПЛА вести работу с высотных зданий города.

Для разрешения ситуации российское командование концентрирует усилия по трем векторам, стремясь к населенному пункту Шевченко. Его взятие не только заблокирует доступ украинской пехоты к Родинскому, но и откроет возможность обхода Белицкого.

«Получение контроля над этими двумя городами позволит русской армии создать эшелонированную зону поражения дронами, охватывающую не только Доброполье как конечную цель операции, но и прилегающие территории. Это, в свою очередь, сделает оборону вокруг Доброполья несостоятельной, вынудив ВСУ оставить весь этот район», — заявил Антонюк.

«Кровавый размен»

Тем временем с днепропетровского и восточно-запорожского направления приходят тревожные новости. Ряд источников заявили, что противник якобы отбил небольшую площадь в ходе контрнаступления. Как сообщает военный обозреватель Михаил Дегтярев, ВСУ продолжают давить с севера Днепропетровской области. В частности, украинские штурмовики фиксировались в Новогеоргиевке и в Новогригорьевке.

Вместе с тем эксперт замечает, что такими действиями ВСУ не удается прекратить наступление группировки «Восток» на Орехов. Вероятно, противник слегка отсрочил падение последней «крепости» на пути к Запорожью, однако ничего критичного там не произошло. Даже при таком темпе Орехов будет взят в этом году, а ВС РФ окажутся на подступах к Запорожью.

Украинские ресурсы, даже не опираясь на кадры объективного контроля, снова вбрасывают дезинформацию о якобы широкомасштабном прорыве. Однако теперь они не могут скрыть успехи ВС РФ на Донецком фронте и заявляют о «кровавом размене Днепропетровщины на ДНР».

Вбросы идут и со стороны якобы оппозиционных украинских ресурсов. Один из них заявил о захвате ВСУ Поддубного и наступлении на Мирное, Успеновку и Комар. В реальности контратаки купируются — из всей колонны выживает несколько пехотинцев, которых добивают дроны.

Те же ресурсы внезапно рассказали о подготовке к большому сражению в ближайшее время. Они грозят уничтожением Крымского моста — судя по постам, противник собирается провести очередную атаку на полуостров. Однако, если эта информация есть у блогеров, то знает о планах врага и военная разведка, а значит защита уже готова.