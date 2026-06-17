Массированная атака ВСУ 17 июня: удар по машине скорой помощи и налет на Москву

Сегодня ночью украинские беспилотники были сбиты над пятнадцатью российскими регионами. Какие области оказались под ударом, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, 20.00 мск 16 июня до 7.00 мск 17 июня были сбиты 157 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областями.

Также были атакованы, Московский регион, Краснодарский край и Крым. Уничтожены дроны были и над акваторией Черного моря. Все сбитые беспилотники относились к самолетному типу, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Белгородская область

Один человек погиб и шесть пострадали при ударах БПЛА по Белгородской области. Об этом сообщил сегодня в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

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По его словам, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины атаковали регион 87 раз.

«В Белгородском округе оперативными службами обнаружен погибший мужчина. По предварительным данным, он погиб в результате атаки FPV-дрона. Обстоятельства и дата происшествия уточняются. Выражаю соболезнования родным и близким», - отметил врио главы региона.

Также, по данным Александра Шуваева, шесть человек были ранены в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском, Ракитянском и Шебекинском округах. Четверо из них продолжают стационарное лечение.

Брянская область

В Брянской области в результате украинской атаки на машину скорой помощи пострадали трое медицинских работников. Об этом накануне вечером рассказал в своем канале на платформе «Макс» врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел в деревне Кветунь Трубчевского района. Автомобиль был атакован целенаправленно, «последствия могли бы быть намного тяжелее, если бы не мастерство и профессионализм водителя, который увел машину от прямого удара», уточнил он.

«Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение», - отметил Егор Ковальчук.

Также, по данным врио главы региона, в селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранены два человека.

Атака на Москву

На подлете к Москве были сбиты 19 беспилотников. Об этом сообщил в своем канале на платформе «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

Первое сообщение о том, что уничтожены беспилотники, пытавшиеся атаковать город, было опубликовано мэром в 2:57 мск.

«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник.

Затем он сообщил, что были уничтожены еще два беспилотника, потом еще шесть. А в 7:54 мск Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще одного дрона.

При этом беспилотники пытаются прорваться к столице уже десятый день подряд. 8 июня было сбито восемь БПЛА, 9 июня - 23 дрона, 10 июня - 32 БПЛА. 11 июня к столице пытались пробиться 15 БПЛА, а 12 июня - 27. 13 июня сбиты два БПЛА, 14 июня - восемь, а 15 июня - четыре. Самой масштабной стала атака 16 июня. На подлете к Москве были сбиты 60 БПЛА, подсчитало Ura.ru.

По данным издания, один из дронов повредил 16 июня объект на территории МНПЗ, который принадлежит компании «Газпром нефть». После атаки украинских БПЛА также стало известно шести пострадавших в Подмосковье.

Напомним, что ранее один человек погиб, еще трое мирных жителей были ранены из-за атак ударных дронов Вооруженных сил Украины по трассам в Донецкой Народной Республике.