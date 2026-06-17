В Киеве анонсировали появление собственной баллистики для ударов по РФ

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о скором появлении у республики баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая "изменит все". Его слова приводит телеканал ТСН.

"Украинская баллистика изменит все в этой войне. Она принципиально изменит статус Украины в мире. Мы уже много раз меняли его, но это вообще другая лига", - заявил он.

При этом он не стал вдаваться в детали, чтобы "не завышать ожидания". Министр сослался на слова президента Владимира Зеленского о том, что "украинская баллистика - будет, и она будет наносить удары по России".

До этого Владимир Зеленский во время беседы с американским лидером обсудил получение лицензии на производство систем и ракет против баллистики ВС РФ. Зеленский заявил, что получение Украиной новых средств ПВО стало одним из ключевых вопросов во время его общения с лидерами "Большой семерки". Он подчеркнул, что поднимал эту тему и в личном общении с президентом США.