В Приморье провели противоминные учения вблизи пунктов базирования флота

Корабельная тральная группа в Приморье отработала задачи по поиску морских мин условного противника, после их уничтожения был обеспечен проход боевых кораблей по маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Базовые тральщики ТОФ "БТ-245" и "БТ-100" соединения кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнородных сил провели учение по предназначению на выходе из пункта базирования сил флота. В акватории залива Петра Великого корабельная тральная группа отработала задачи совместного поиска и уничтожения морских мин условного противника. Экипажи провели контрольно-разведывательный поиск минных заграждений с использованием контактных и неконтактных тралов. Обнаруженные мины были уничтожены, обеспечена проводка боевых кораблей из базы по безопасному маршруту", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учений расчеты отработали защиту кораблей от атак безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов и средств радиоэлектронной борьбы.