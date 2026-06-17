Сырский срочно сменил командование в Константиновке

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский в срочном порядке сменил командование в штурмуемой российскими войсками Константиновке.

«В украинских социальных сетях нарастает резонанс в связи с огромными потерями ВСУ в Константиновке... На этом фоне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский снял комбрига 156-й бригады ВСУ Юрия Гупалюка и назначил на его место Артема Банника. Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига», – рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.

Источник считает, что это приведет бригаду к большим потерям. На данный момент в Константиновке и на флангах направления идет активное наступление ВС РФ.

Ранее «СП» сообщала о том, что Вооруженные силы России начали запускать новый дрон-камикадзе семейства «Гербера» для ударов по целям в Киеве.

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