Местный житель села Покровка в Херсонской области, чьи слова через посла по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника передало РИА Новости, рассказал, что Вооружённые силы Украины практически полностью уничтожили его родное село, а также заповедный лес в окрестностях.

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По его словам, сначала удары пришлись по пекарне, школе и сельсовету, затем - по жилым домам. Лес вокруг населённого пункта почти полностью выгорел из-за зажигательных смесей, сбрасываемых с украинских беспилотников.

Сельчанин отметил, что это были богатые грибные заповедные места. Его собственный дом тоже был разрушен, сам он получил тяжёлое ранение и сейчас находится в пансионате. В селе осталось около десяти человек, включая раненых, которые не могут выехать из-за обстрелов дорог. Остальные жители разъехались, часть проживает в пансионате для временно перемещённых лиц.

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