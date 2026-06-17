Лидеры G7 договорились увеличить поставки систем ПВО Украине

Страны Группы семи (G7) намерены увеличить поставки Украине систем ПВО, а также дальнобойных систем. Об этом говорится в совместном заявлении по геополитическим вопросам лидеров G7, саммит которой проходит во Франции.

"Мы договорились наращивать поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине лицензий, которые позволят увеличить объем ее собственного военного производства", - говорится в документе.